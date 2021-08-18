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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في رسالة فيديو نُشرت عبر تويتر، قالت الصحفية شابنام دوران إنها ممنوعة من الذهاب إلى العمل وحُذِرت من مواصلة عملها.

ونشر الفيديو ميراكا بوبال، رئيس قناة TOLO News الإخبارية الأفغانية، يوم الأربعاء.

وكتب على تويتر: "لم تسمح طالبان لزميلتي السابقة هنا في TOLOnews والمقدمة الشهيرة في هيئة الإذاعة والتليفزيون الأفغانية المملوكة للدولة، شابنام دوران ببدء عملها اليوم".

في الفيديو تقول دوران: "أنا شابنام دوران. على مدى السنوات الست الماضية، أعمل هنا كصحفية ومقدمة أخبار في قسم الأخبار. كانت وظيفتي الأخيرة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية في أفغانستان، حيث كنت مذيعة أخبار في قسم الأخبار أيضًا. اليوم أردت، عندما تغير النظام، أردت أن أذهب إلى عملي. لم أتخلى عن شجاعتي".

وأضافت: "لسوء الحظ، لم يُسمح لي على الرغم من أنني كنت أحمل (بطاقة هوية) أيضًا. تمكن زملاؤنا الذكور من الذهاب إلى المكتب من خلال إبراز بطاقة الهوية".

وتابعت: "لقد تم تحذيري بأنه لا يمكنك الاستمرار في وظيفتك لأن النظام قد تغير. هنا توجد تهديدات كبيرة ضدنا. إذا سمع الناس صوتي، وإذا سمعت المنظمات الخيرية صوتي، فعليهم مساعدتنا لأن حياتنا في خطر كبير".

وتواصلت شبكة CNN مع هيئة الإذاعة والتليفزيون في أفغانستان لطلب التعليق.