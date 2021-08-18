أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدرت وزارتا الدفاع والخارجية الأمريكيتان بيانات متضاربة، الأربعاء، حول قدرة المواطنين الأمريكيين والأفغان على الوصول إلى مطار كابول.

وقالت الخارجية الأمريكية إنها لا تستطيع ضمان العبور الآمن إلى المطار، بينما قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن طالبان "تضمن ممرًا آمنًا".

ونصحت السفارة الأمريكية في كابول المواطنين الأمريكيين في تحذير أمني يوم الأربعاء بأنه "لا تستطيع حكومة الولايات المتحدة ضمان مرور آمن إلى مطار حامد كرزاي الدولي".

بعد ساعات قليلة، قالت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان للصحفيين في وزارة الخارجية اليوم: "لقد رأينا تقارير تفيد بأن طالبان، خلافًا لبياناتهم العلنية والتزاماتهم تجاه حكومتنا، تمنع الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد من الوصول إلى المطار".

وقالت شيرمان إن فريق وزارة الخارجية في قطر، الذي يجتمع مع مسؤولي طالبان، و "شركاؤنا العسكريون على الأرض في كابول يتواصلون مباشرة مع طالبان لتوضيح أننا نتوقع منهم السماح لجميع المواطنين الأمريكيين بدولة ثالثة. المواطنون وجميع الأفغان الذين يرغبون في المغادرة يفعلون ذلك بأمان ودون مضايقات".

لكن في إيجاز صحفي في البنتاغون بدأ بينما كانت وزارة الخارجية الأمريكية لا تزال تقدم إحاطة، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي للصحفيين إن طالبان متواجدة في داخل كابول وحولها في الوقت الحالي لكنهم لا يتدخلون في أعمال عمليات الإخلاء من المطار.

وقال ميلي "من خلال وزارة الخارجية، تضمن طالبان ممرًا آمنًا إلى المطار للمواطنين الأمريكيين، أي حاملي جوازات السفر الأمريكية".

وعندما سُئل عما إذا كان لدى الجيش القدرة على دخول كابول وانتشال الناس، قال وزير الدفاع لويد أوستن: "ليس لدينا القدرة على الخروج وجمع الأعداد الكبيرة من الناس".