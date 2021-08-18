"أعيش كسجين".. أفغان خائفون على حياتهم بعد سيطرة طالبان على البلاد

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- اشتبك مقاتلو طالبان مع المتظاهرين في مدينة جلال آباد بعد أن أزالوا علم الجماعة من الميدان الرئيسي واستبدلوه بالعلم الأفغاني، حسبما قال ثلاثة شهود لشبكة CNN.

وبحسب الشهود، قوبل الاحتجاج برد عنيف من قبل طالبان، الذين أطلقوا النار على الحشد واعتدوا بالضرب على بعض المتظاهرين.

تظهر مقاطع الفيديو والصور الثابتة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا حشودًا تتسلق فوق نصب تذكاري يحمل العلم. وتظهر زوايا أخرى محتجين يلوحون بها في شوارع جلال أباد المزدحمة - في بعض مقاطع الفيديو سمعت طلقات نارية بينما تحاول طالبان تفريق الحشد.

وقال أحد المتظاهرين: "أردت دعم العلم الأفغاني ومنع طالبان من تدنيس العلم الأفغاني، ثم بدأ إطلاق النار وحاصرني عناصر طالبان وهددوني وضربوني".

وقال متظاهر آخر إنه على الرغم من الرد العنيف، فإنهم سيحتجون مرة أخرى "لمنع طالبان من تدنيس العلم الأفغاني".

لم تتمكن شبكة CNN من التحقق بشكل مستقل مما إذا كانت هناك أي إصابات. كما لم تتمكن CNN من الوصول إلى المسؤولين المحليين لتأكيد أي إصابات.

ولم تعلق طالبان على الحادث.

وشارك في الاحتجاج الذي قاده شبان أناس من مختلف الأعمار.