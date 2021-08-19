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البنتاغون: الجيش الأمريكي نقل 12 ألف شخص من أفغانستان منذ يوليو الماضي

العالم
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فيديو يُظهر لحظة سقوط ما يبدو أنها جثة واحدة على الأقل من طائرة عسكرية أمريكية تغادر مطار كابول

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الجنرال هانك تايلور، نائب مدير هيئة الأركان الأمريكية للعمليات الإقليمية، إنه منذ أن بدأت وزارة الدفاع في دعم وزارة الخارجية بحركة الأشخاص خارج أفغانستان في نهاية يوليو/ تموز، تم نقل ما يقرب من 12 ألف شخص خارج البلاد.

وأضاف تايلور، في مؤتمر صحفي في البنتاغون الخميس، أن هذا العدد البالغ 12 ألفًا يشمل "مواطنين أمريكيين وموظفي السفارة الأمريكية وأفراد حددتهم وزارة الخارجية كمقدمي طلبات SIV (الخاصة بالمهاجرين الأفغان) وغيرهم ممن تم إجلاؤهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية".

في حين أوضح تايلور أنه "منذ بدء عمليات الإخلاء في 14 أغسطس / آب ، قمنا بنقل ما يقرب من 7000 شخص تم إجلاؤهم".

وقال تايلور إن وزارة الدفاع "مستعدة لزيادة الأعداد وقد حددت مواعيد مغادرة الطائرات وفقًا لذلك".

وتابع: "نعتزم تعظيم قدرة كل طائرة. نحن نعطي الأولوية للناس قبل كل شيء، ونحن نركز على القيام بذلك بأمان قدر الإمكان وبسرعة مطلقة".

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