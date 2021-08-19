دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت مصادر لشبكة CNN إن المشتبه به الذي زعم امتلاكه قنبلة في شاحنة قرب مكتبة مبنى الكونغرس الأمريكي، الخميس، قد استسلم للسلطات.

كانت شرطة الكونغرس قالت في وقت سابق إنها تستجيب لاشتباه في عبوة ناسفة في شاحنة قرب مكتبة الكونغرس.

وقام رجل بقيادة شاحنة بيك آب سوداء على الرصيف أمام مكتبة الكونغرس في الساعة 9:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي، مدعيا أنه يحمل قنبلة وعرض ما بدا وكأنه مفجر على الضابط في مكان الحادث، وفقا لقائد شرطة الكونغرس الأمريكي توم مانجر.

وقال مانجر إن المشتبه به كان يجري بثًا مباشرًا، وأن المسؤولين لديهم "اسم محتمل"، لكنه أضاف "ليس لدينا الكثير من المعلومات عنه في هذا الوقت".

وأضاف: "لا نعرف ما هي دوافعه في هذا الوقت".

وقال مسؤول في سلطات تطبيق القانون لشبكة CNN، إن الرجل نشر الفيديو على فيسبوك.

ويُظهر مقطع فيديو مدته حوالي نصف ساعة شخصًا من داخل شاحنة يحمل عبوة يقول إنها قنبلة ويتحدث عن "ثورة".

وتم إخلاء مبنيين من مكتبة الكونجرس ومبنى آخر بسبب وجود مركبة مشبوهة في المنطقة المجاورة، وفقًا للتنبيهات التي تم إرسالها إلى الموظفين التي اطلعت عليها شبكة CNN.