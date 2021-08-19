حركة طالبان 2021.. من تكون وكيف عادت إلى السلطة مجددًا؟

"لا أريد أن أقتل على يد طالبان": مترجم أفغاني يترك تسجيلاً صوتيًا باكياً

كابل، أفغانستان (CNN)-- انتشرت دوريات أمنية كبيرة من طالبان في شوارع كابول، بعد أن شوهدت حشود تسير في شوارع العاصمة الأفغانية حاملين العلم الوطني للبلاد احتفالاً بيوم الاستقلال رقم 102، حسبما شهد فريق CNN.

وشُوهدت الدوريات، المكونة من شاحنتين أو ثلاث شاحنات صغيرة تقل كل منها 6 مقاتلين من طالبان، وهي تطوف في عدة مناطق بالمدينة مع إطلاق صفارات الإنذار.

كما سُمع دوي إطلاق نار متقطع بمعدل أشد من الأيام السابقة.

في وقت سابق يوم الخميس، ذكرت شبكة CNN أن حشودًا شوهدت تسير في شوارع كابول وهي تحمل العلم الوطني الأفغاني، متحدية حركة طالبان التي تستخدم علمًا مختلفًا.