أطفالهم يحاولون الانتحار هرباً من قسوة العيش.. هذه أوضاع اللاجئين في مخيّمات اليونان

(CNN) -- أنهت اليونان بناء جدار بطول 40 كيلومترًا (25 ميلًا) على طول حدودها مع تركيا، وسط مخاوف في أجزاء من أوروبا من أن استيلاء طالبان على أفغانستان قد يتسبب في تدفق طالبي اللجوء.

وقام وزراء في الحكومة اليونانية بجولة في منطقة السياج، الجمعة، وقالوا إن الإطاحة بالحكومة الأفغانية أعطت مزيدًا من الإلحاح لجهودهم للحد من تدفق المهاجرين عبر حدودها.

كانت البلاد في قلب أزمة المهاجرين في أوروبا في منتصف العقد الماضي، عندما سافر ملايين اللاجئين من سوريا وأفغانستان والعراق إلى القارة. منذ ذلك الحين اتخذت اليونان موقفًا متشددًا، حيث رفضت مناشدات تركيا والمنظمات الدولية للسماح لمزيد من المهاجرين عبر حدودها.

وقال وزير حماية المواطنين اليوناني، ميشاليس كريسوديس، في بيان حكومي بعد جولة في الجدار الحدودي المكتمل يوم الجمعة: "الأزمة الأفغانية تخلق حقائق جديدة في المجال الجيوسياسي وفي نفس الوقت تخلق إمكانيات لتدفقات المهاجرين. ولا يمكننا كبلد أن نظل سلبيين تجاه العواقب المحتملة".

وقالت الحكومة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان تحدث مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بشأن أفغانستان يوم الجمعة.

في مقابلة تلفزيونية في اليوم السابق، حث الاتحاد الأوروبي على مساعدة اللاجئين من البلاد. وقال أردوغان: "إذا تعذر تحديد فترة انتقالية في أفغانستان، فإن الضغط على الهجرة، الذي وصل بالفعل إلى مستويات عالية، سيزداد أكثر وسيشكل هذا الوضع تحديًا خطيرًا للجميع".

أثار موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يواجه انتقادات بسبب سحب الولايات المتحدة الفوضوي للقوات في أفغانستان، استياء الزعماء في أوروبا الذين أصبحوا الآن يستعدون لحالة طوارئ محتملة للاجئين.

حاول الآلاف من الأفغان مغادرة البلاد في الأسبوع الماضي، منذ أن استكملت طالبان استيلاء سريع مذهل على السلطة، وأنهت عقدين من التدخل الأمريكي في البلاد.

وتجمعت حشود من السكان المحليين اليائسين في مطار كابول بحثًا عن مكان على متن الرحلات العسكرية الغربية. ويواجه غير القادرين على المغادرة العودة إلى نظام طالبان القمعي، الذي طرد النساء من الشوارع وأماكن العمل واستخدم عقوبة الإعدام في جرائم تشمل زنا الإناث، والمثلية الجنسية، ونبذ الإسلام عندما كان آخر عهدها في السلطة بين عامي 1996 و 2001.

حتى قبل سيطرة طالبان على أفغانستان، أدى الوباء إلى تفاقم أزمة المهاجرين. تم إبرام اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي في عام 2016 لوقف المهاجرين الذين يسافرون من الشرق الأوسط إلى أوروبا، لكن تركيا وافقت العام الماضي على مرور المهاجرين إلى القارة، قائلة إنه "وصل إلى طاقته الاستيعابية".

ويشترك البلدان في حدود في الطرف الشمالي الشرقي لليونان، والتي غالبًا ما تكون وجهة لطالبي اللجوء الذين يسافرون عبر غرب آسيا. هناك أيضًا العديد من الطرق المؤدية إلى اليونان عن طريق البحر.

في العام الماضي، قال العديد من المهاجرين على متن قوارب لشبكة CNN إنهم طردوا من اليونان، وهو اتهام نفته أثينا مرارًا وتكرارًا. وحثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليونان على التحقيق في التقارير المتعلقة بعمليات الإعادة على حدود البلاد.