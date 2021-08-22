أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت قيادة النقل الجوي العسكرية الأمريكية عن إنقاذ حياة امرأة أفغانية ومساعدتها في إنجاب طفلة على متن طائرة عسكرية، ضمن إحدى رحلات إجلاء الأفغان بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

ونشرت قيادة النقل الجوي، عبر حسابها على تويتر، صورا للحظة نزول الأم الأفغانية من الطائرة، قائلة إن "أفراد الدعم الطبي يساعدون أم أفغانية وعائلتها للخروج من طائرة طراز C-17 تابعة للقوات الجوية الأمريكية، بعد لحظات من ولادتها لطفل على متن الطائرة مع الهبوط في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا".

وأضافت قيادة النقل الجوي أنه "أثناء رحلة جوية من قاعدة انطلاق وسيطة في الشرق الأوسط، دخلت الأم في مرحلة المخاض وبدأت تعاني من مضاعفات. وقرر قائد الطائرة النزول عن ارتفاع لزيادة ضغط الهواء في الطائرة، مما ساعد على استقرار وإنقاذ حياة الأم".

وتابعت بالقول: "عند الهبوط، جاء عناصر القوات الجوية الطبية إلى الطائرة، وقاموا بمساعدتها في ولادة طفلتها بحجرة الشحن بالطائرة. وتم نقل الطفلة والأم إلى مرفق طبي قريب وهما في حالة جيدة".