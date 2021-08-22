تقاذفوه فوق أسلاك شائكة.. هذه قصة الرضيع الأفغاني الذي سُلم إلى جنود أمريكيين بمطار كابول

الدوحة، قطر (CNN)-- ما يقرب من 20 ألف شخص ما زالوا في مطار كابول، لأن عمليات الإجلاء لم تقلل بشكل كبير من الأعداد لأن المزيد يستمر في القدوم، وفقًا لما قاله مصدر لشبكة CNN.

وقال مصدر قريب من الوضع في مطار كابول لشبكة CNN إنه في نهاية يوم الأحد كان هناك ما يقدر بنحو 20 ألف شخص في المطار.

وأضاف المصدر أن الوتيرة السريعة لعمليات الإجلاء التي أبلغ عنها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (8 آلاف في 24 ساعة على 60 رحلة) لم تقلل بشكل كبير من العدد في المطار مع استمرار وصول الوافدين الجدد.

وقدر تحليل لشبكة CNN يوم الأحد، أن عدد الأفغان والرعايا الأجانب الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان منذ أن بدأت حركة طالبان زحفها على كابول قد ارتفع إلى 38 ألفًا على الأقل.

وتواصل دول حلف الناتو تكثيف جهودها، حيث قالت وزارة الدفاع البريطانية صباح الأحد إن المملكة المتحدة ساعدت في إجلاء 4 آلاف شخص منذ 13 أغسطس/ آب. وقالت وزارة الدفاع الألمانية، الأحد، إن ألمانيا أجلت الآن 2134 شخصًا.

ومن الدول الأخرى التي قامت بعمليات إجلاء إيطاليا وباكستان وتركيا وفرنسا وقطر والهند وكندا وأستراليا وغيرها.