دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان، محمد نعيم، إنه لا تواجد لتنظيم القاعدة في أفغانستان، نافيًا وجود علاقة بينهما، بعد سيطرة الحركة على البلاد.

وقال نعيم، في لقاء قناة "الحدث" الإخبارية، الأحد: "تنظيم القاعدة غير موجود في أفغانستان وليس بيننا وبينهم علاقة".

وأشار نعيم إلى أن اتفاق طالبان مع الولايات المتحدة الذي كان أحد مخرجات المحادثات في العاصمة القطرية الدوحة، نص على عدم السماح لأي جهة متطرفة باستخدام أراضينا.

وأكد المتحدث باسم الجناح السياسي للحركة أنه "لن نسمح لأي فرد أو جماعة بدخول أراضينا لممارسة أنشطة عسكرية".

في حين اعتبر نعيم أن بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان "لوقت أطول ليس في مصلحتنا أو مصلحتهم".

ووصف نعيم المشهد في مطار كابول بأنه "مؤسف"، نافيًا في الوقت نفسه تسليم الحركة مسؤولية الأمن في العاصمة الأفغانية لخليل حقاني، العضو البارز في شبكة حقاني، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بطالبان.

ولطالما ارتبطت شبكة حقاني بالقاعدة. وتقول الولايات المتحدة إن خليل "تصرف أيضًا باسم القاعدة وكان على صلة بعمليات إرهابية للقاعدة".

بينما وصف المتحدث باسم المكتب السياسي لطالبان ما قالته مذكرة منسوبة للأمم المتحدة حول ملاحقة الحركة لمسؤولين سابقين بأنه "غير صحيح".