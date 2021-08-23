أشرف غني.. من رئاسة أفغانستان إلى الفرار بعد دخول طالبان كابول

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—قالت قيادة العمليات بالقوات الألمانية، الاثنين، إن تبادلا لإطلاق النار بين قوات ألمانية وامريكية وأفغانية مع مسلحين غير معروفين وقع خارج مطار العاصمة الأفغانية، كابول.

جاء ذلك في تغريدة لقيادة العمليات الألمانية على صفحتها الرسمية بتويتر، قالت فيها: "صباح هذا اليوم، الساعة 4:31 بتوقيت وسط أوروبا، كان هناك تبادل لإطلاق النار عند البوابة الشمالية بمطار كابول بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحين غير معروفين.. قتل رجل أمن أفغاني واحد وجرح 3".

وأضافت قيادة العمليات الألمانية أنه لم يصب أي جندي ألماني في هذا الحدث.

ويشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أعلنت، الأحد، تفعيل رحلات تجارية لشركات طيران أمريكية بمهام عمليات الإخلاء الأفغانية التي تشهد حالة فوضى بوجود نحو ألفي شخص يحاولون بيأس الخروج من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان.