واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أكد مصدران أمريكيان مطلعان، في تصريحات لشبكة CNN، الثلاثاء، أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وليام بيرنز التقى وجها لوجه مع قيادي حركة طالبان عبدالغني برادر في كابول يوم الاثنين.

وبرادر، هو الشريك المؤسس لطالبان ونائب زعيم الحركة ورئيس مكتبها السياسي، وعاد برادر من قطر إلى أفغانستان، الثلاثاء الماضي، للمرة الأولى منذ 20 عاما، وذلك بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وقال أحد المصدرين إن الاجتماع جاء بتوجيه من الرئيس جو بايدن، مما يعكس وجهة النظر داخل الإدارة بأن الدبلوماسي المخضرم بيرنز هو أحد أكثر الأشخاص ثقة في فريق بايدن.

ووصف مصدر آخر الاجتماع بين بيرنز وبرادر بأنه "تبادل للآراء حول ما يجب القيام به بحلول 31 أغسطس".

وكانت إدارة بايدن على اتصال منتظم مع مسؤولي طالبان طوال عمليات الإجلاء، سواء على الأرض أو في الدوحة، لكن هذا هو أعلى تبادل مباشر لوجهات النظر حتى الآن، ويؤكد وجهة النظر داخل الإدارة بأنها بحاجة إلى فهم أوضح لموقف طالبان في العديد من القضايا مع اقتراب الموعد النهائي للانسحاب في 31 أغسطس.