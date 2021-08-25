واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصدران عسكريان أمريكيان، في تصريحات لشبكة CNN، الثلاثاء، أن أولى القوات الأمريكية بدأت مغادرة أفغانستان مع دخول جهود عمليات الإجلاء أسبوعها الأخير، قبل الموعد النهائي المقرر في 31 أغسطس/آب.

وقال المصدران إنه في هذه المرحلة، لم يتبق سوى "بضع مئات" من القوات من إجمالي 5800 جندي في مطار كابول الدولي، ولا تزال مهمة الإجلاء محور الجهود على الأرض.

وقال أحد المسؤولين: "حتى الآن، لا يؤثر التخفيض على المهمة"، مضيفًا أن القائد على الأرض يمكنه أن يقرر ما هي الوحدات العسكرية التي أصبحت زائدة عن الحاجة. ويمكن أن يستند هذا القرار إلى عدة عوامل، بما في ذلك عدد البوابات المفتوحة في المطار وعدد الأشخاص القادمين وغير ذلك.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت، في وقت سابق الثلاثاء، لا تريد وجودًا عسكريًا أمريكيًا في أفغانستان بعد 31 أغسطس، محذرة من أنه ستكون هناك "عواقب" إذا بقيت الولايات المتحدة لفترة أطول.

وفي تصريحات أمام اجتماع طارئ لمجموعة السبع الثلاثاء، قال الرئيس جو بايدن إن التهديد الذي تتعرض له القوات الأمريكية في كابول كان أحد الأسباب الرئيسية لتمسكه بنهاية الشهر كموعد نهائي للانسحاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إنه "لم يطرأ أي تغيير على الجدول الزمني للمهمة التي ستنتهي بحلول نهاية الشهر".