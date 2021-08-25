دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على تويتر، عن لقائه مع نائب وزير الدفاع الروسي العقيد ألكسندر فومين لتوقيع اتفاقية بين المملكة وروسيا بهدف تطوير التعاون العسكري بين البلدين.

وتعد روسيا الدولة الثانية عالميًا من بين الدول الخمس الأعلى في صادرات الأسلحة ما بين 2016-2020، حيث تصدرت أمريكا المرتبة الأولى لتليها روسيا، وفرنسا، وألمانيا، والصين. وقد بلغت الحصة العالمية من صادرات الأسلحة الروسية 20% ما بين 2016 و2020، بحسب تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ومن جهة أخرى احتلت السعودية المرتبة الأولى للدول الأعلى استيرادًا للأسلحة في العالم، لتليها الهند، ومصر، وأستراليا، والصين. حيث بلغت نسبة واردات الأسلحة للسعودية من الحصة العالمية 11% ما بين 2016 و2020.

وبحسب التقرير تقدم أمريكا 79% من واردات الأسلحة للسعودية، لتليها المملكة المتحدة بنسبة 9.3%.

وذكر التقرير بأن منطقة الشرق الأوسط شهدت النمو الأكبر في واردات الأسلحة. حيث ارتفع استيراد الأسلحة في دول الشرق الأوسط بنسبة 25% ما بين 2016 و2020، مقارنة بالفترة بين 2011 و2015.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على التصنيف العالمي للسعودية وروسيا تحت إطار التجارة العسكرية ما بين 2016 و2020.