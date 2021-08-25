تقاذفوه فوق أسلاك شائكة.. هذه قصة الرضيع الأفغاني الذي سُلم إلى جنود أمريكيين بمطار كابول

نحو 20 ألف شخص حول وداخل مطار كابول.. هل سيتمكن الجميع من المغادرة؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية لشبكة CNN، إن المخاوف بشأن الأمن حول مطار حامد كرزاي الدولي في كابول قد ازدادت بناءً على "تهديد محدد للغاية" من تنظيم داعش – خراسان حول هجمات مخطط لها ضد الحشود خارج المطار.

وتعتقد الولايات المتحدة أن تنظيم داعش خراسان، وهو عدو لدود لطالبان، يريد إثارة الفوضى في المطار. ولدى واشنطن معلومات استخباراتية متواترة تشير إلى قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات متعددة ويخطط لها، بحسب المسؤول.

يوم الثلاثاء، أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قراره عدم تمديد الموعد النهائي للإجلاء إلى ما بعد 31 أغسطس/ آب، بالتهديد المتزايد الذي تشكله المجموعة على المطار.

وقال بايدن: "كل يوم نعيش فيه على الأرض هو يوم آخر نعرفه أن تنظيم داعش خراسان يسعى لاستهداف المطار ومهاجمة القوات الأمريكية والقوات المتحالفة والمدنيين الأبرياء".

بالإضافة إلى ذلك، ازدادت المخاوف بعد أن فر أكثر من 100 سجين موالٍ لداعش في أفغانستان من سجنين بالقرب من كابول مع تقدم طالبان في العاصمة الأفغانية، حسبما علمت شبكة CNN.

وقال مصدر إقليمي لمكافحة الإرهاب لشبكة CNN، إن ما يصل إلى عدة مئات من أعضاء داعش قد يكونون قد فروا من السجون في باغرام وبول شارخي، وكلاهما شرقي كابول. وسقط كلا السجنين في يد طالبان قبل وقت قصير من دخولهم كابول.

ولم يتطرق متحدث باسم طالبان إلى التقارير المتعلقة بعمليات الهروب عندما سألته CNN يوم الأربعاء، قائلا فقط إنها لم يتم تأكيدها.

وفيما يتعلق بخطر وقوع هجمات إرهابية في المطار وحوله، قال متحدث باسم طالبان يوم الثلاثاء: "وردت أنباء عن أن بعض المنتقدين يريدون زعزعة الوضع الأمني ​​هناك من خلال مهاجمة وإيذاء الناس ووسائل الإعلام. لذا لا تغلقوا. إلى المطار لتجنب التعرض للأذى".

وفقًا لمسؤولين في الحكومة السابقة، كان هناك ما يقرب من 5 آلاف نزيل في منشأة باغرام عندما غادرتها الولايات المتحدة في يوليو/ تموز. وكان من بينهم أعضاء في طالبان والقاعدة وداعش بالإضافة إلى مجرمين عاديين.

وداعش - خراسان هو فرع للتنظيم الإرهابي الذي ظهر لأول مرة في سوريا والعراق. في حين أن المنتسبين يشتركون في أيديولوجية وتكتيكات، إلا أن عمق علاقتهم فيما يتعلق بالتنظيم والقيادة والسيطرة لم يتم تحديده بالكامل.

وفي وقت سابق، قال مسؤولو الاستخبارات الأمريكية لشبكة CNN، إن عضوية داعش في خراسان تضم "عددًا صغيرًا من الجهاديين المخضرمين من سوريا وغيرهم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، قائلين إن الولايات المتحدة قد حددت ما بين 10 إلى 15 من كبار عناصرها في أفغانستان.

يأتي اسم الجماعة من اصطلاحها للمنطقة التي تشمل أفغانستان وباكستان (خراسان).

وقال المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية في أفغانستان (SIGAR) في تقرير يغطي الأشهر من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران من هذا العام إن "داعش خراسان استغل عدم الاستقرار السياسي وتصاعد العنف خلال هذا الربع من خلال مهاجمة أهداف طائفية للأقلية والبنية التحتية للانتشار. الخوف وإبراز عجز الحكومة الأفغانية عن توفير الأمن الكافي".

وشكل تنظيم داعش - خراسان خلايا في كابول نفذت عددًا من الهجمات الانتحارية المدمرة في العاصمة الأفغانية وخارجها منذ عام 2016.

في مايو/ أيار من هذا العام، هاجم داعش - خراسان مدرسة للفتيات في كابول وقتل 68 شخصًا على الأقل، وجرح أكثر من 165، معظمهم من الفتيات، وفقًا لتقييم استخباراتي للبنتاغون استشهد به المفتش العام. وفي يونيو/ حزيران، قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب 16 آخرون في هجوم على مؤسسة HALO Trust البريطانية الأمريكية الخيرية لإزالة الألغام.

وتبنى التنظيم المسؤولية عن الهجوم على المخيم في شمال شرق ولاية بغلان.

وعززت الجماعة وجودها في شرق أفغانستان في السنوات الأخيرة، لا سيما في ولايتي ننغرهار وكونار.

وكانت الجماعة قد هاجمت في أغسطس/ آب الماضي سجنًا رئيسيًا في جلال آباد، عاصمة ننغرهار، في محاولة لإطلاق سراح العشرات من أنصارها الذين تم أسرهم من قبل الجيش والشرطة الأفغانية.