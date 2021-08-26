مسؤولون بطالبان يكشفون لـCNN ما اتفق عليه مع قوات أحمد مسعود في بنجشير

مخاوف جديدة من استيلاء طالبان على "سلاح أكثر خطورة" من المعدات العسكرية

على عداوة مع طالبان.. من هم داعش خراسان؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مسؤولون بحركة طالبان لـCNN أنه تم التوصل لاتفاق وقف الأعمال العدائية مع قوات المعارضة بقيادة أحمد مسعود في منطقة بنجشير.

وقال مسؤولون بطالبان إن المحادثات مع ممثلين من شمال وادي بنجشير مستمرة في مدينة شاريكا، عاصمة إقليم باروان، وذلك بعد قتال متقطع بين الحركة وجبهة المقاومة الوطنية في بنجشير بقيادة أحمد مسعود، منذ نحو أسبوع.

وبين المسؤولون في طالبان إن إحدى النقاط الخلافية في المحادثات تتمثل في إصرار جبهة المقاومة الوطنية على استمرار الاعتراف بالعيد الوطني لتكريم والد مسعود - أحمد شاه مسعود. الذي قاد المقاومة ضد طالبان عندما تولوا السلطة بأفغانستان بين عامي 1996 و2001.

ويذكر أن تاريخ الـ9 من سبتمبر/ أيلول حدد كعطلة وطنية بأفغانستان تكريما لأحمد شاه مسعود وهو اليوم الذي قُتل فيه في تفجير انتحاري عام 2001.