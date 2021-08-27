انفجار كابول.. ارتفاع قتلى الجنود الأمريكيين لـ13 و18 جريحا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف الجيش الأمريكي جراء الانفجار الذي وقع في مطار العاصمة الأفغانية، كابول، إلى 13 قتيلا و18 جريحا، وفقا للقيادة المركزية بالجيش الأمريكي.

وقال مصدر بوزارة الصحة الأفغانية في تصريح لـCNN إن 90 شخصا قتلوا وجرح أكثر من 150 جراء الانفجارين الذين وقعا قرب مطار كابول، الخميس.

من جهتها أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بالبنتاغون بيانا على لسان المتحدث باسمها جاء فيه: "بالنيابة عن رجال ونساء وزارة الدفاع، أتقدم بأحر التعازي لأحباء وزملاء جميع من قضى وجرح اليوم في كابول.. لقد اغتال الإرهابيون حياتهم في نفس اللحظة التي كان هؤلاء المقاتلون يحاولون فيها إنقاذ حياة الآخرين".

وأضاف البيان: "إننا نأسف لفقدان من قضى بينهم، ولسوف نضمّد جروح من تأذى. وسوف ندعم عائلاتهم فيما سيكون بالتأكيد حزنا مدمرا.. لكننا لن نثني عن المهمة التي نحن بصددها.. لأن القيام بأي شيء أقل – وخاصة الآن – من شأنه أن يسيء إلى الهدف والتضحيات التي قدّمها هؤلاء الرجال والنساء لبلادنا ولشعب أفغانستان".