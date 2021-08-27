"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم "الإرهابي البشع" على مطار كابول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، الهجوم الذي استهدف مطار كابول وراح ضحيته العشرات من القتلى والجرحى.

جاء ذلك في بيان للمنظمة قالت فيه وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشدّ العبارات التفجير الإرهابي البشع، الذي وقع اليوم في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، الذي أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، ومن ضمنهم مدنيون وأطفال.."

وأضاف البيان: "قدَّم الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، صادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، راجياً الشفاء العاجل للجرحى.. وأكّدت الأمانة العامة للمنظمة الموقفَ المبدئي الثابت لمنظمة التعاون الإسلامي ضد الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، مشددةً على ضرورة مضاعفة الجهود والتعاون الدولي لمكافحته".

ويذكر أن تنظيم داعش - خراسان تبنى تنفيذ أحد عناصره عملية انتحارية استهدفت أشخاصًا بالقرب من مطار كابول يوم الخميس، قائلا في بيان إن اسم الانتحاري هو "عبد الرحمن اللوغاري"، دون أن يقدم أي دليل على ذلك.