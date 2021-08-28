الصين تعلق على تقرير أمريكي حول منشأ فيروس كورونا: "مفبرك"

دراسة من مركز السيطرة على الأمراض: فعالية لقاح فيروس كورونا تنخفض من 91٪ إلى 66٪ ضد "متغير دلتا"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – رفضت الصين تقريرا أمريكا حول منشأ فيروس كورونا واصفة إياه بـ"المفبرك من جانب الاستحبارات" و"غير الموثوق علميا".

وبعد 90 يوما من التحقيقات بأمر من الرئي سجو بايدن، توصلت أمريكا إلى تقييم غير جازم ترك احتمالية أن يكون الفيروس قد تسرب من مختبر في مدنية ووهان الصينية مفتوحة وكذلك الحال أيضا بالنسبة لاحتمالية انتقاله من الحيوان للإنسان.

وادعت السفارة الصينية بواشنطن في بيان لها أن أمريكا حاولت تشويه سمعة بكين عبر اتهامها بعدم الوضوح بكشف المعلومات حول منشأ المرض.

وجاء في البيان الذي نٌشر في 27 أغسطس/آب الجاري: "التزمت الصين بالشفافية والمسؤولية والانفتاح منذ تفشي مرض كوفيد 19/ وقد نشرنا معلومات وشاكركنا بيانات حول تسلسل الفيروس ونظمنا تعاونا دوليا لمحاربة المرض، وجرى كل ذلك بأسرع وقت ممكن".

وأعادت الصين تكرار الاتهام الذي توجهه عادة إلى أمريكا بأن الفيروس ربما يكون قد جاء من مختبر تابع للجيش الأمريكي في فورت ديتريك، ودعت منظمة الصحة العالمية بتفحص الموقع وإجراء تحقيقات فيه.