أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- نددت حركة طالبان، الأحد، بضربة أمريكية بطائرة مُسيّرة ضد مفجر انتحاري مشتبه به من تنظيم داعش - خراسان في كابول، قائلة إن الولايات المتحدة انتهكت سيادة أفغانستان.

وقال بلال كريمي، المتحدث باسم طالبان، لشبكة CNN، إنه "ليس من الصواب إجراء عمليات على أراضي الآخرين"، وأنه كان ينبغي على الولايات المتحدة إبلاغ طالبان.

وأضاف كريمى: "عندما تقوم الولايات المتحدة بمثل هذه العمليات فإننا ندينها".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق إن الغارة الجوية على مركبة في كابول استهدفت "تهديدًا وشيكًا لداعش- خراسان لمطار حامد كرزاي الدولي".