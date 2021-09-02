بعد سيطرة طالبان.. هل تواجه أفغانستان "سقوطًا حرًا" في الفوضى؟

(CNN)-- غادرت آخر رحلة عسكرية أمريكية المطار واختفت في سماء كابول يوم الاثنين - وبعد دقائق غمرت حركة طالبان الشوارع حول نقطة الخروج الأخيرة للمدينة، ملأت الليل بإطلاق نار احتفالي.

لقد كان فصلًا أخيرًا حاسمًا ومتواضعًا لأطول حرب للولايات المتحدة، وهي محاولة استمرت عقدين وانهارت بشكل مذهل في غضون أسابيع قليلة.

وقف على المدرج يوم الثلاثاء، صوّر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد استيلاء الجماعة المتشددة الدراماتيكي على أفغانستان على أنه نجاح قومي، وقال لجمهور صغير: "هذا النصر لنا جميعًا".

لكن بالنسبة لآلاف الأفغان، يخشى الكثيرون من واقعهم الجديد. على وجه الخصوص، تواجه النساء والأقليات الدينية والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسية والصحفيون وغيرهم معاملة قاسية بموجب التفسير الراديكالي للمجموعة لقانون الشريعة.

وبالنسبة لقادة طالبان، فإن الانتقال السريع إلى الحكم الوطني يبدو أمرًا مؤثرًا. ليس لدى المجموعة أي خبرة في إدارة تقليدية، ولم تظهر سوى القليل من المعرفة بالجغرافيا السياسية خلال فترة حكمها التي استمرت خمس سنوات قبل عقدين من الزمن. ولصدقهم وقدرتهم الآن تداعيات على 38 مليون أفغاني، سيتم تشريد العديد منهم أو دفعهم إلى أزمة اقتصادية.

أفغانستان بلد مختلف تمامًا عن البلد الذي حكمته طالبان بين عامي 1996 و 2001. معظم الأفغان لا يتذكرون تلك الحقبة - أكثر من 60٪ من البلاد تقل أعمارهم عن 25 عامًا.

يمكن القول إن ما تفعله طالبان الآن بهذا البلد هو السؤال الجيوسياسي الأكثر إلحاحًا في العالم.

وقال بنجامين بيتريني، الزميل الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية (IISS) لشبكة CNN: "هذا أحد أكثر التغييرات دراماتيكية في الحكومة في العصر الحديث".

وقال جاريث برايس، الباحث البارز في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية للشؤون العالمية ومقرها لندن: "لا أفهم كيف ستبيع (طالبان) كل الأشخاص الذين كانوا يقاتلون معهم منذ 20 عامًا".

أي نوع من الحكومة ستديرها طالبان؟

كان حكم طالبان في نهاية الألفية حالة شاذة عالمية. قال برايس، الذي كان يراقب الوضع في البلاد في ذلك الوقت لصالح وحدة المعلومات الاقتصادية "لم يكونوا حكومة". وقال إن أولوية المجموعة كانت "حرفياً مجرد فرض الشريعة".

لقد فعلوا ذلك بوحشية - فقد كان الجلد والإعدامات العلنية أمرًا شائعًا، وتم نقل النساء في الغالب إلى منازلهن.

لكن قادة الجماعة الآن في منطقة غير مألوفة. وقال برايس: "عندما وصلوا آخر مرة، كان ذلك بعد حرب أهلية. لم يكن هناك شيء. الآن يرثون نظام حكم موجود، رغم أنه غير كامل".

السؤال الذي لا يعرف أحد إجابته هو كيف تتصور طالبان الحكومة؟

"إلى أي مدى ستكون حركة طالبان قادرة على قيادة عملية شاملة للحكومة، هل سيكونون قادرين على إشراك فئات مختلفة من المجتمع، ومجموعات عرقية أخرى؟، يسأل بيتريني مُرددًا استفسارات قادة العالم.

إشكاليات أمام طالبان

ويضيف أن ما تفعله طالبان بقطاع الأمن أمر بالغ الأهمية. قد تميل طالبان بطبيعة الحال إلى القضاء على الشرطة والجيش واستبدالهما، من أجل ضمان الولاء بين تلك القوات. لكن مثل هذه الخطوة قد تفتح الباب لمزيد من عدم الاستقرار والاحتجاج، وتضر بشرعية الحكومة على المدى القصير.

وقال أنطونيو جوستوزي، خبير الإرهاب والصراع في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) ومقره المملكة المتحدة، لشبكة CNN: "سيتخذون قرارًا قريبًا جدًا إما بتشكيل حكومة ائتلافية أو تشكيل حكومة طالبان الأحادية". ولكن أيًا كان الطريق الذي سيذهبون إليه، فإن حصولهم على النقد سيكون أولوية فورية.

وقال جوستوزي: "ستعاني طالبان كمنظمة - لن يكون هناك مال. بعض الدول التي تدعم طالبان قد تكون قادرة على إعطاء القليل... لكن هذا ليس كثيرًا مقارنة بما كانت أفغانستان تحصل عليه من قبل من الولايات المتحدة والأوروبيين".

بالنسبة لشعب أفغانستان، الشاغل الأساسي هو مدى صرامة المجموعة في مراقبة حياة الأفغان.

بالفعل، ظهرت بوادر مقلقة: تم استهداف أفراد كوماندوز أفغان وإعلاميين ومغنين ومختلف أفراد المجتمع الآخرين أو تهديدهم أو جرهم من منازلهم أو إعدامهم في الأسابيع الأخيرة.

وقد أقرت طالبان بالفعل بوجود خلل جوهري في انفتاحها على وسائل الإعلام الدولية؛ حتى لو أرادوا الوفاء بكل وعد من التعهدات التي قطعوها في الشمول وضبط النفس، فإن مقاتليهم العاديين قد لا يفعلون ذلك. طلبت المجموعة من النساء العاملات البقاء في المنزل الأسبوع الماضي، معترفة بأنهن لم يكن بأمان في وجود جنودهن.

السكان الشباب على شفا أزمة

شهد المجتمع والديموغرافيا والثقافة في أفغانستان تغيرات شاملة في السنوات العشرين الماضية - لكن كل هذه التغييرات هشة، كما يحذر الخبراء.

وقال برايس: "إنها دولة فتية وتتنوع كثيرًا. لقد تم تعليم وتمكين الكثير من النساء". وأشار إلى أن أحد البرامج التلفزيونية الأكثر شعبية كان برنامج المواهب "X Factor" على غرار "الأفغان ستار" - وهو إنجاز رائع في بلد كان الغناء فيه محظورًا منذ سنوات.

وأضاف برايس: "لكن كل هذا كان بسبب أموال المساعدات الغربية الضخمة التي دخلت. ما لم يحدث هو تطوير اقتصاد دائم"

لقد أدى استيلاء طالبان على السلطة بالفعل إلى دفع البلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي. ظلت البنوك الأفغانية مغلقة بعد أسبوعين من استحواذها ، ولا يستطيع الكثير من الناس الحصول على النقد.

وقال موظف حالي في البنك المركزي الأفغاني لشبكة CNN الأسبوع الماضي: "لا أحد لديه مال". لافتا أن العديد من العائلات ليس لديها ما يكفي من المال لإنفاقها اليومي وتم إيقاف بعض شيكات الرواتب.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، إن "كارثة إنسانية تلوح في الأفق. يفقد الناس الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية كل يوم".

وهناك أزمة الجوع آخذة في الانتشار. حذّر المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيسلي، ما يصل إلى 14 مليون أفغاني من المجاعة في سبتمبر/ أيول.

وقال بيزلي لشبكة سي إن إن يوم الثلاثاء "بسبب كوفيد والصراع والتدهور الاقتصادي، ارتفع عدد الأشخاص الذين يسيرون على شفا المجاعة إلى ما بين 13 إلى 14 مليون شخص الآن".

وقال إن أموال برنامج الغذاء العالمي "تنفد"، مضيفًا أن الوكالة تحتاج 200 مليون دولار لتمويل إضافي لمواصلة العمليات في أفغانستان لبقية العام. "إذا لم نتلق هذه الأموال ، فأنت تتحدث عن ملايين الأشخاص ، تمامًا كما حدث في سوريا ، يمكن أن يبدأ هذا جيدًا في الهجرة ، والفرار من البلاد في أمس الحاجة إلى الطعام."

يبقى أن نرى مدى سهولة السماح لطالبان بتدفق المساعدة عبر البلاد. ويحذر كثيرون من أن الوضع قد يتفاقم إذا فرض المجتمع الدولي عقوبات مالية على طالبان.

العالم يراقب

سيتم تحليل كل خطوة تقوم بها طالبان في الأسابيع المقبلة في عدة مناطق زمنية، حيث تكافح الحكومات العالمية مع السؤال المعقد حول مدى تعاونها الوثيق مع الجماعة.

وقال جوستوزي: "الأشخاص الذين كانوا يديرون آلية طالبان يدركون أنهم بحاجة إلى الحصول على اعتراف دولي. أفغانستان بلد غير ساحلي، وليس لديهم أي أموال - لذلك فهم على المدى القصير بحاجة إلى الدعم".

كان العالم في الغالب غير ملزم حتى الآن، وقد أوقفت المنظمات العالمية مثل البنك الدولي بالفعل عملياتها في البلاد.

وقال بيتريني "لكنني لا أعتقد أن طالبان ستكون منبوذة كما كانت قبل 20 عاما. لاحظ الخبراء أن العالم ، مثل أفغانستان ، قد تغير في العقدين الماضيين - وربما يكون عائق القبول العالمي أقل الآن".

وقال بيتريني: "النظام الدولي لم يعد كما كان في حقبة التعاون في التسعينيات، (و) هناك المزيد من القبول ، سواء أكان راغبًا أم لا، حتى للأنظمة التي تعرقل حقوق الإنسان".

وأضاف جوستوزي: "ستسرع طالبان في القول، "ماذا عن المملكة العربية السعودية؟ أنت تقوم بالكثير من الأعمال معهم"، مشيرًا إلى مقارنات بين سجلات حقوق الإنسان في البلدين ومعاملة النساء.

"السؤال الرئيسي هو ما إذا كنا سنضع طالبان في تلك الفئة من الجماعات التي ترعى الإرهاب على الصعيد العالمي؟"، أضاف بيتريني. وزادت تلك المخاوف يوم الثلاثاء عندما أشادت القاعدة بسيطرة طالبان على كابول في بيان مكتوب باللغة الإنجليزية عبر جناحها الإعلامي.

في غضون ذلك، يمكن أن تصبح معاملة طالبان للمعارضة المحلية أداة قياس عالمية أخرى.