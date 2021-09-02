أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 9 أشخاص جراء العواصف في نيويورك ونيوجيرسي، حيث ضرب إعصار أيدا الشمال الشرقي للولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة نيويورك لشبكة CNN، إن امرأة تبلغ من العمر 86 عامًا تعيش في كورونا، كوينز، عثر عليها ابنها في الطابق السفلي قبل منتصف الليل بقليل.

وتم الإبلاغ سابقًا عن سبع وفيات أخرى مرتبطة بظروف الطقس لشبكة CNN من قبل شرطة نيويورك في أحياء مختلفة من مدينة نيويورك.

في باسايك بولاية نيوجيرسي، قال العمدة هيكتور لورا لمراسل CNN دون ليمون، إن جثة رجل مسن في السبعينيات من عمره تم انتشالها من مياه الفيضانات، بعد أن اجتاحت المياه السيارة التي كان يستقلها وانجرف رجال الإطفاء تحت السيارة مما جعل الأمر "شبه مستحيل" للوصول إليه.

يأتي هذا فيما حذّرت كيم كوب، مديرة برنامج التغيير العالمي في معهد جورجيا للتكنولوجيا، من أن مدينة نيويورك، والكثير من دول العالم، لم تكن مستعدة للاستجابة والتكيف مع الاحتباس الحراري وتغير المناخ بشكل فعال.

وقالت كوب لشبكة CNN: "لا أعتقد أن ما نراه اليوم هو رمز لمدينة جاهزة للمناخ في نيويورك، ومن الواضح أن لدينا قصة تخرج من مدن في جميع أنحاء العالم - من مجتمعات خارج الغرب تتصارع مع حرائق الغابات المرتبطة بتغير المناخ".

وأشارت كوب إلى تقرير الأمم المتحدة الذي نُشر في وقت سابق من شهر أغسطس/ آب - الذي كانت كاتبة رئيسية له - وأظهر "روابط جديدة وأقوى بين ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي ووقوع هطول الأمطار".

وأضافت: "هذا لأن الغلاف الجوي يمكن أن يحتفظ بمزيد من الرطوبة في عالم يزداد احترارًا، وقد رأينا بالفعل روابط مباشرة بالاحترار، وعلى سبيل المثال، الحدث الذي وقع في ألمانيا الصيف الماضي وأودى بحياة أكثر من 180 شخصًا".