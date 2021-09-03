الأمم المتحدة تحذر من اقتراب مجاعة كبرى في أفغانستان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذرت منظمة الأمم المتحدة من اقتراب أزمة غذاء في أفغانستان وأن مخزون المواد الغذائية قد ينفد في أقرب وقت هذا الشهر. وذكر رامز الأكبروف، نائب الممثل الخاص ومنسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان، بأن أكثر من نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الشديد، وأن أكثر من ثلث المواطنين لا يحصلون على ما يكفي من الطعام.

وأضاف الأكبروف "من المهم للغاية أن نمنع أفغانستان من الانزلاق إلى كارثة إنسانية أخرى من خلال اتخاذ الخطوات اللازمة لتوفير المواد الأساسية التي يحتاجها هذا البلد الآن. وذلك لدعم خدمات الغذاء والصحة والحماية والمواد غير الغذائية لمن هم في أمس الحاجة إليها."

وبناء على تقرير أوكسفام تحت عنوان "فيروس الجوع يتكاثر" الذي صدر سابقًا هذا العام، تعد أفغانستان من أسوأ بؤر الجوع الساخنة في العالم التي تعاني من الصراع، وتشمل القائمة دول أخرى كإثيوبيا وجنوب السودان وسوريا واليمن لتشهد ارتفاعًا في مستويات الجوع الشديدة منذ العام الماضي.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف أفغانستان ضمن الدول الأعلى تهديدًا بأزمة المجاعة.