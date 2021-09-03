هجوم نيوزلندا.. رئيسة الوزراء تكشف جنسية المهاجم وانتمائه

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشفت رئيسة الوزراء النيوزلندية، جاسيندا اردن، أن منفذ الهجوم على مجمع تجاري في أوكلاند يحمل الجنسية السريلانكية وأنه كان مؤيدا "بصورة واضحة" لأيدولوجية تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش".

وأضافت رئيسة الوزراء في مؤتمر صحفي أن المهاجم كان معروفا لدى عدد من الأجهزة في الدولة وكانت هي "شخصيا" على علم به، لافتة إلى أن الهجوم نفذه "شخص واحد وليس دينا أو عقيدة".

وتابعت اردن قائلة: "لقد استخدمنا كل وكالة وقوة مراقبة متاحة لحماية الناس من هذا الفرد.. ما حدث اليوم كان بغيضًا، كان خطأ".

وكانت الشرطة النيوزيلندية قد قالت إن عناصر الأمن أطلقوا النار وقتلوا رجلاً أصاب 6 أشخاص على الأقل في مركز تسوق في ضاحية نيو لين بأوكلاند يوم الجمعة، حيث اصيب 3 في حالة حرجة وواحد خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى في مدينة أوكلاند، وفقا لما نقلته وكالة RNZ المتعاونة مع شبكة CNN.