تدافع مميت عند المعبر الحدودي مع باكستان خلال محاولة الآلاف الفرار من أفغانستان

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح لشبكة CNN، الاثنين، عن نقل 4 مواطنين أمريكيين برا من أفغانستان إلى دولة ثالثة، للمرة الأولى منذ انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقال المصدر إن "الولايات المتحدة سهلت مغادرة 4 مواطنين أمريكيين من أفغانستان عبر طريق بري إلى دولة ثالثة"، دون أن يكشف عن اسم هذه الدولة.

وأضاف أن "مسؤولي سفارتنا استقبلوهم أثناء عبورهم الحدود إلى الدولة الثالثة". وأكد أن هؤلاء الأشخاص الأربعة هم أول من يتم نقلهم من أفغانستان بهذه الطريقة منذ انسحاب القوات الأمريكية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قال، الأسبوع الماضي، إن الوزارة "ليست في وضع يسمح لها بالتحدث بأي تفاصيل كبيرة عن الطرق البرية".

وأضاف برايس: "لكنني أعتقد أنها تعزز النقطة التي مفادها أننا نبحث في جميع الخيارات المتاحة لإحضار الأمريكيين الذين يرغبون في مغادرة أفغانستان إلى بر الأمان".

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت أن هناك ما يقرب من 100 مواطن أمريكي ما زالوا في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية قبل حوالي أسبوع.