المتحدث باسم طالبان: لا تصارع داخلي على مناصب رفيعة.. ولم تتغير أيديولوجيتنا

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلنت حركة طالبان تشكيل حكومة انتقالية جديدة في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، على أن يكون الملا محمد حسن أخوند، رئيس الوزراء المؤقت، والشريك المؤسس لحركة طالبان الملا عبد الغني برادار نائبا له.

وسيكون الملا يعقوب سيكون وزيرًا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال. ويعقوب هو أحد نائبي زعيم طالبان منذ عام 2016.

وجاء باقي تشكيل حكومة طالبان على النحو التالي:

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء: مولوي عبد السلام حنفي

وزير الخارجية: أمير خان متقي

وزير الثقافة والإعلام المكلف: الملا خيرالله خيرخوا

وزير الاقتصاد بالوكالة: قاري الدين محمد حنيف

وزير العشائر والحدود بالوكالة: نور الله نوري

وزير المالية بالوكالة: الملا هداية الله بدري

القائم بأعمال وزير التوسع القروي: يونس أخوند زاده

وزير الرفاه المكلف: الملا عبد المنان العمري

وزير المعادن والبترول بالوكالة: الملا محمد عيسى اخوند

وزير المياه والكهرباء المكلف: الملا عبد اللطيف منصور

وزير التعليم العالي بالوكالة: عبد الباقي حقاني

وزير شؤون المهاجرين بالوكالة: خليل الرحمن حقاني

رئيس الشؤون الإدارية بالوكالة: أحمد جان أحمدي

وكيل وزارة الدفاع المكلف: الملا محمد فاضل مظلوم

رئيس الأركان بالوكالة: القاري فصيح الدين

وكيل وزارة الخارجية بالوكالة: شير محمد عباس ستانكزي

وكيل وزارة الداخلية بالوكالة: مولوي نور جلال

وكيل وزارة الثقافة والإعلام المُكلف: ذبيح الله مجاهد

القائم بأعمال النائب الأول للرئاسة العامة للاستخبارات: الملا تاج مير جواد

القائم بأعمال النائب الإداري للرئاسة العامة للاستخبارات: الملا رحمة الله نجيب

وكيل وزارة الداخلية المكلف لمكافحة المخدرات: الملا عبد الحق أخوند