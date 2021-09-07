طالبان تشكر الصين على مساعدتها.. وبكين تعد باستمرار العلاقات الجيدة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – التقى نائب رئيس المكتب السياسي في حركة طالبان، عبدالسلام حنفي، بالسفير الصيني في كابول، وانغ يو، الإثنين، لمناقشة توسيع مساعدة بكين لأفغانستان، وفقا لسلسلة تغريدات نشرها المتحدث باسم طالبان، محمد نعيم.

وقال نعيم إن الصين وعدت بمواصلة علاقاتها الجيدة مع حكومة طالبان وبرفع وتيرة المساعدات الإنسانية لأفغانستان وخصيصا تلك التي ستساعد هذا البلد على مواجهة جائحة فيروس كورونا.

وأكدت طالبان على أهمية العلاقات مع الصين ووجهت الشكر لبكين على المساعدة، وفقا ما ذكره المتحدث باسمها.

وقال المتحدث الآخر باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة مع قناة CCTV الصينية الرسمية إن "الصين دولة قوية ومهمة جدا في محيطنا"، وإن طالبان تتطلع قدما لتطوير علاقات قوية مع بكين.

والتقى وفد من طالبان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي في مدينة تيانجين ووصف الحركة بأنها "قوة عسكرية وسياسية مهمة في أفغانستان"، وأعلن أنها ستلعب "دورا مهما بإحلال السلام في البلاد، وعمليتي المصالحة وإعادة الإعمار".