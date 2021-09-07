إليكم تقديرات حجم الانفاق الحربي الأمريكي بعد هجمات 11 سبتمبر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وفقًا لتقرير "تكلفة الميزانية الأمريكية لحروب ما بعد 11 سبتمبر" الصادر عن معهد واتسون للشؤون الدولية والعامة، تشير التقديرات بأن إجمالي تكاليف الميزانية والالتزامات المستقبلية لحروب ما بعد 11 سبتمبر قد بلغت 8 تريليونات دولار أمريكي.

ويشير التقرير إلى أن الإدارات الأمريكية طلبت حوالي 5.8 ترليون دولار كرد فعل على هجمات 11 سبتمبر خلال العقدين الماضيين، وقد شملت التقديرات التكاليف المباشرة وغير المباشرة لإجمالي الإنفاق الأمريكي في مناطق الحرب، وجهود الأمن الداخلي لمكافحة الإرهاب ودفع الفوائد على قروض الحرب. وتعد تكاليف الرعاية الطبية ومدفوعات العجز للمحاربين القدامى أكبر حساب على المدى الطويل لحروب ما بعد 11 سبتمبر.

كما يظهر البحث الذي أجرته ليندا بيلمز، الخبيرة في قضايا الميزانية والمالية العامة، بأنه من المرجح أن تتجاوز الرعاية الطبية في المستقبل مدفوعات العجز للمحاربين القدامى على مدى العقود المقبلة 2.2 تريليون دولار من الإنفاق الفيدرالي. بما في ذلك تقديرات متعلقة بالتكاليف المستقبلية لرعاية المحاربين القدامى.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تقسيم الإنفاق الأمريكي الحربي بعد هجمات 11 سبتمبر.