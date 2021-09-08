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احتجاجات نسائية ضد طالبان بمنطقة ذات أغلبية شيعية في كابول

العالم
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طالبان.. تاريخ الحركة التي عادت إلى حكم أفغانستان من جديد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- نظمت نساء أفغانيات مسيرة احتجاجية ضد حركة طالبان في العاصمة ، كابول، الأربعاء، وفقا لصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور المتداولة نساء يمشين احتجاجا على حكم طالبان غرب العاصمة الأفغانية، كابول.

وذكرت تقارير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب الاحتجاج مقتل ضابطة شرطة حامل محافظة غور قبل أيام قليلة.

وتسكن منطقة داشت بارشي أغلبية شيعية من إثنية "هازارا"، وهي الإثنية المعروف أنها استُهدفت من جانب طالبان.

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