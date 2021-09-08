احتجاجات نسائية ضد طالبان بمنطقة ذات أغلبية شيعية في كابول

طالبان.. تاريخ الحركة التي عادت إلى حكم أفغانستان من جديد

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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- نظمت نساء أفغانيات مسيرة احتجاجية ضد حركة طالبان في العاصمة ، كابول، الأربعاء، وفقا لصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور المتداولة نساء يمشين احتجاجا على حكم طالبان غرب العاصمة الأفغانية، كابول.

وذكرت تقارير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب الاحتجاج مقتل ضابطة شرطة حامل محافظة غور قبل أيام قليلة.

Heros. Amongst all the courageous protests taking place throughout Afghanistan, I’m brought to tears watching the Hazara women of Dasht-i-Barchi protest. They know more than any other demographic what is at stake under Taliban subjugation. They march for the right to life. https://t.co/qClxppOeXp

وتسكن منطقة داشت بارشي أغلبية شيعية من إثنية "هازارا"، وهي الإثنية المعروف أنها استُهدفت من جانب طالبان.