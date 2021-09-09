وزير خارجية قطر: نأمل في "أنباء سارة" بشأن إعادة تشغيل مطار كابول في أقرب وقت

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- غادرت طائرة من طراز بوينغ 777 تابعة للخطوط الجوية القطرية من كابول مُتجهة إلى الدوحة، لتصبح أول رحلة تجارية تغادر البلاد منذ استيلاء طالبان على البلاد.

وكان مسؤول أمريكي ومصدر مطلع على الأمر قد قالا في وقت سابق إن طالبان وافقت على السماح لنحو 200 شخص، بينهم مواطنون أمريكيون، بمغادرة أفغانستان يوم الخميس.

وقال المبعوث القطري الخاص لحل النزاعات ومكافحة الإرهاب، مطلق القحطاني، في مؤتمر صحفي في مطار كابول، الخميس، إن الرحلة كانت تجارية وليست خاصة بالإجلاء.

ومن المتوقع انطلاق رحلات دولية أخرى في الأيام المقبلة.