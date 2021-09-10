أتنلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت حركة طالبان تشكيل حكومة مؤقتة لأفغانستان، بقيادة مجموعة متشددة من المقاتلين المخضرمين. وكان الأمر الغائب الملحوظ عن إعلان يوم الثلاثاء هو وجود نساء، ومن الواضح أن منصب وزارة شؤون المرأة قد ألغي بالكامل في ظل النظام الجديد.

على الرغم من وعود طالبان الأخيرة باحترام حقوق المرأة، فإن نظرة على الحكومة المؤقتة الجديدة تشير إلى أن حكم الجماعة قد يعكس بشكل جيد نظامها السابق عندما اختفت النساء من الحياة العامة.

شغلت النساء 6.5٪ فقط من المناصب الوزارية في أفغانستان قبل سيطرة طالبان على البلاد، وفقًا لبيانات يناير 2021 من الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، وهي منظمة دولية تابعة لمنظمة البرلمانات الوطنية ومقرها جنيف.

الآن، انضمت أفغانستان إلى صفوف 12 دولة أخرى لا تشغل في النساء أي مناصب وزارية، وهي: السعودية واليمن وأذربيجان وأرمينيا وبروناي وكوريا الشمالية وبابوا غينيا الجديدة وسانت فنسنت والجرينادين وتايلاند وتوفالو وفانواتو وفيتنام، وفقًا لأحدث بيانات الاتحاد البرلماني الدولي.

وفقًا للاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، فإن غياب المرأة في الحكومة الأفغانية يأتي عكس الاتجاه العالمي، إذ أن غالبية البلدان لديها نساء يتولين مناصب حكومية عليا، وعدد الدول التي ترأسها نساء أو تتولى حكوماتها وصل أعلى مستوى له على الإطلاق.

كما أنه من غير الواضح ما الذي سيحل في البرلمان الأفغاني، الذي تم حله فعليًا في منتصف أغسطس بعد سقوط كابول.

قبل استيلاء طالبان على السلطة، كان حوالي 27٪ من البرلمان الأفغاني يتألف من النساء، مما جعله يتماشى مع الولايات المتحدة، حيث تشكل النساء 26.8 ٪ من جميع أعضاء الكونغرس، وفقًا للاتحاد البرلماني الدولي.

تمثل الأرقام أعلى مستوى على الإطلاق بالنسبة للولايات المتحدة، حيث ساهمت في زيادة الحصة العالمية للمشرعات هذا العام، وفقًا للاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة. وأحرزت حكومة الولايات المتحدة تقدمًا كبيرًا في التوازن بين الجنسين هذا العام، لتشهد زيادة من 17٪ إلى 46٪ في عدد النساء اللواتي يشغلن مناصب وزارية.

كانت حصة أفغانستان من الأعضاء البرلمانيين تبلغ حوالي 27٪ منذ عام 2005، عندما انعقدت الجلسة الأولى للهيئة المنتخبة بعد ثلاثة عقود. بموجب دستور عام 2004، تم حجز 68 مقعدًا على الأقل من إجمالي 250 مقعدًا في مجلس النواب بالبرلمان للنساء، مع تخصيص مقعدين للنساء لكل مقاطعة من مقاطعات البلاد البالغ عددها 34 مقاطعة.

بإمكان أفغانستان أن تنضم الآن إلى ميكرونيزيا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو واليمن، الدول التي لا تضم نساء في الوقت الحالي كعضوات في البرلمان (في مجالس برلمانية أو منفردة) وفقًا للاتحاد البرلماني الدولي. ومع ذلك، لم تحظر أي من هذه الدول النساء من مناصبهن، وكان هذا هو الحال في المرة الأخيرة التي استلمت بها طالبان السلطة في أفغانستان، ما بين عامي 1996 و2001. ولا يوجد في أي من هذه الدول حصص بين الجنسين في المقاعد البرلمانية.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على الدول التي لا تشغل بها النساء مناصب حكومية عليا.