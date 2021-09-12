أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- تحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لفترة وجيزة مع الصحفيين السبت أثناء زيارته لقسم الإطفاء التطوعي في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، في ذكرى هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

وقال بايدن، في تصريحاته: "إنه يوم صعب بالنسبة له ولجميع من فقد شخصًا ما". وأشاد بايدن بمجموعة من الركاب على متن الرحلة 93 لخطوط طيران يونايتد آيرلاينز، الذين سيطروا على قمرة القيادة وأعادوا توجيه الطائرة إلى حقل فارغ في ولاية بنسلفانيا، قائلا إنها "بطولة حقيقية".

وكان بايدن يتحدث عن محاولة بعض ركاب الطائرة استعادة السيطرة من عناصر تنظيم القاعدة الذين اختطفوها كجزء من الهجمات، قبل أن تسقط قرب شانكسفيل.

وأشاد بايدن بتصريحات الرئيس السابق جورج دبليو بوش في وقت سابق في النصب التذكاري للرحلة 93.

وقال بايدن: "أعتقد أن الرئيس بوش ألقى خطابًا جيدًا حقًا اليوم، خطابًا جيدًا حقًا، حول من نحن، لسنا - جوهر من نحن غير منقسمين، إنه مجرد فكرة لـ...، لا أعرف كيف أشرح ذلك".

ودافع بايدن عن طريقة تعامل إدارته مع الانسحاب من أفغانستان، قائلا: "من الصعب أن أشرح لأي شخص، كيف يمكنك الخروج؟"

وسأل بايدن: "إذا كنت قد أخبرت أي شخص أننا سننفق 300 مليون دولار في اليوم لمدة عشرين سنة لمحاولة توحيد البلاد، بعد أن جلبنا بن لادن، بعد أن تم القضاء على القاعدة هناك - هل يمكن للقاعدة أن تعود؟ نعم، ولكن خمنوا، لقد عادت بالفعل إلى أماكن أخرى".

وأضاف بايدن: "ما هي الإستراتيجية؟ في كل مكان تتواجد فيه القاعدة، سنغزوها وتبقى القوات فيها؟ هيا!"

وفي مقابلة مع شبكة CNN في وقت سابق السبت، دافع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عن قدرات أمريكا على مواجهة التهديدات في أفغانستان.

وزار بايدن اليوم النصب التذكاري لأحداث 11 سبتمبر في مانهاتن بنيويورك والنصب التذكاري للرحلة رقم 93 في شانكسفيل، ووصل البنتاغون في أرلينغتون بولاية فيرجينيا، على الرغم من أنه ليس من المقرر أن يدلي بتصريحات هناك.