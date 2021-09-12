الهند.. مقتل امرأة بعد تعرضها للاغتصاب والاعتداء بقضيب حديدي

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نشر الأحد ، 12 سبتمبر / ايلول 2021

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – فارقت امرأة هندية تبلغ من العمر 34 عاما الحياة بعد اغتصابها والاعتداء عليها بقضيب حديدي وفقا لوسيلة "News 18" الإعلامية الرديفة لـCNN.

وقالت شرطة بومباي التي حدثت فيها الجريمة صبيحة الجمعة، إنها تلقت اتصالا حول تعرض امرأة للضرب.

ووجدت الشرطة المرأة فاقدة الوعي وأُدخلت إلى المستشفى قبل أن تفارق الحياة متأثرة بجروحها وفقا لمفوق شرطة هيمانت نيغرال في مومباي.

ونشرت "News 18 أنباء نقلا عن مسؤول، تُفيد بتعرض السيدة البالغة من العمر 34 عاما لـ"الاغتصاب والاعتداء بقضيب حديدي".

وألقت الشرطة القبض على الجاني بعد رصده عبر كاميرات المراقبة، بتهمتي الاغتصاب والقتل وسيبقى في قبضة الشرطة حتى 21 سبتمبر/أيلول.