واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة الأبحاث المستقلة SSRS لصالح شبكة CNN، أن معظم الجمهوريين يريدون أن يظل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب زعيما لحزبهم، لكن تباينت آراؤهم حول قوته كمرشح رئاسي مستقبلي ما يسلط الضوء على الانقسامات داخل الحزب الجمهوري.

وقال 63٪ مقابل 37٪ من جمهوريين ومستقلين ذوي ميول جمهورية، إن ترامب يجب أن يكون زعيما للحزب الجمهوري لكنهم منقسمون بالتساوي حول ما إذا كانت عودته للانتخابات الرئاسية في عام 2024 ستكون ميزة.

وقال 51٪ منهم أن الجمهوريين لديهم فرصة أفضل لاستعادة الرئاسة إذا كان ترامب هو المرشح، بينما قال 49٪ أن الحزب سيكون في وضع أفضل مع مرشح آخر.

ويعد هذا مشهد مختلف تمامًا عن عام 2019، عندما قال أكثر من ثلاثة أرباع الجمهوريين إن حزبهم لديه فرصة أفضل في عام 2020 مع ترمب كمرشح عن مرشح آخر.