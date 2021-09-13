ترامب يهاجم بوش: رئاسته فاشلة ولا ينبغي أن يحاضرنا عن أي شيء

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، الرئيس الأسبق جورج بوش، عقب تصريحات الأخير التي أدلي بها في الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول، والتي قارن فيها بين المتطرفين من الخارج والداخل، في إشارة لأحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير الماضي.

وقال ترامب، في بيان، إنه "من المثير للاهتمام مشاهدة الرئيس السابق بوش، المسؤول عن إدخالنا إلى رمال الشرق الأوسط المتحركة (ثم عدم الانتصار!)، وهو يحاضرنا بأن الإرهابيين على (اليمين) يمثلون مشكلة أكبر من أولئك الذين ينتمون إلى دول أجنبية تكره أمريكا، والذين يتدفقون على بلادنا الآن".

وأضاف ترامب: "إذا كان الأمر كذلك، فلماذا كان على استعداد لإنفاق تريليونات الدولارات وأن يكون مسؤولًا عن موت ربما ملايين الأشخاص؟". وتابع بالقول: "لا ينبغي أن يحاضرنا عن أي شيء، سقط مركز التجارة العالمي خلال فترة ولايته، وقاد بوش رئاسة فاشلة وغير ملهمة، لا ينبغي أن يحاضر أي أحد!".

وكان بوش قد قال، في كلمة بمناسبة هجمات 11 سبتمبر: "هناك تداخل ثقافي ضئيل بين المتطرفين العنيفين في الخارج ومثلهم في الداخل، لكنهم أطفال من نفس الروح الكريهة في ازدرائهم للتعددية، وتجاهلهم للحياة البشرية، وتصميمهم على تدنيس الرموز الوطنية"، فيما يبدو إشارة إلى أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف بوش: "في الأسابيع والأشهر التي أعقبت هجمات سبتمبر، كنت فخورا بقيادة شعب مدهش ومرن وموحد، وعندما يتعلق الأمر بوحدة أمريكا، تبدو تلك الأيام بعيدة عن بلدنا، يبدو أن هناك قوة خبيثة تعمل في حياتنا على إثارة الخلافات والصراعات الثقافية، وأصبح الكثير من سياستنا نداء صريحا للغضب والخوف والاستياء، وهذا يتركنا قلقين بشأن أمتنا ومستقبلنا معا".