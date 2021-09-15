أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، إنه "آسف بشدة" لجميع النساء والرياضيات اللواتي لم يتم التحقيق بدقة من قبل الوكالة في شكاوهن بشأن الاعتداء الجنسي على يد طبيب فريق الجمباز الأمريكي لاري نصار.

وقال راي خلال كلمته الافتتاحية في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأربعاء: "آسف لما مررتم به أنتم وعائلتكم. أنا آسف لأن العديد من الأشخاص المختلفين خذلوكم مرارًا وتكرارًا".

"وأنا آسف بشكل خاص لأنه كان هناك أشخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي لديهم فرصتهم الخاصة لإيقاف هذا الوحش مرة أخرى في عام 2015 وفشلوا، وهذا أمر لا يغتفر. لم يكن يجب أن يحدث أبدًا، ونحن نفعل كل ما في وسعنا من أجل تأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

ووجد تقرير للمفتش العام بوزارة العدل الأمريكية هذا الصيف أن اثنين من عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أخفقا في إجراء تحقيق شامل مع نصار. واستمر الاعتداء الجنسي حتى تدخل المدعون العامون وسلطات إنفاذ القانون.

وقال راي إن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد بدأ بالفعل في تنفيذ جميع توصيات المفتش العام، بما في ذلك تعزيز السياسات والإجراءات والتدريب "للتأكيد بحزم على الأهمية الحاسمة للرد الشامل والسريع على جميع مزاعم الاعتداء أو الإساءات الجنسية".

وأضاف راي: "يعتمد الشعب الأمريكي علينا لإنجاز ذلك بالشكل الصحيح في كل مرة. إنه التزامي تجاهكم (...) سوف نتأكد تمامًا من أن كل شخص في مكتب التحقيقات الفيدرالي يتذكر ما حدث هنا بتفاصيل مفجعة".

وذكر أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين تعاملوا مع هذه القضية "خانوا الواجب الأساسي" المتمثل في حماية الناس.

وتقاعد أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، دبليو جاي أبوت، المسؤول الأعلى رتبة في المكتب الميداني في إنديانابوليس، قبل بدء مراجعة المفتش العام. وبعد انتهائها الشهر الماضي، تم طرد عميل آخر.

وقال راي فيما يتعلق بأبوت: "بالنسبة إلى أخصائي إنديانابوليس المسؤول السابق، فإن أوصاف سلوكه تعكس أيضًا انتهاكات مكتب التحقيقات الفيدرالي لقواعد سلوكه الطويلة الأمد والالتزامات الأخلاقية لجميع موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي، خاصة كبار المسؤولين".

وتابع: "سأقول إنه أمر محبط للغاية أنه لم يتبق لنا سوى القليل من اللجوء التأديبي عندما يتقاعد الناس قبل الفصل في قضاياهم. لكن دعوني أوضح، الأشخاص الذين ينخرطون في هذا النوع من سوء السلوك الجسيم لا مكان لهم في مكتب التحقيقات الفيدرالي".