"عدو فرنسا الأول".. ماكرون يعلن مقتل زعيم "داعش في الصحراء الكبرى"

باريس، فرنسا (CNN)-- أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مقتل زعيم تنظيم "داعش في الصحراء الكبرى" عدنان أبو وليد الصحراوي، في عملية للقوات الفرنسية بمنطقة الساحل الأفريقية، فيما أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بقوات بلاده واصفا عدنان أبو وليد بأنه "عدو الشعب الأول.

وقال ماكرون، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، أن "عدنان أبو وليد الصحراوي، زعيم تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، تم تحييده من قبل القوات الفرنسية... هذا نجاح آخر كبير في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل".

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إن عملاء الجيش والمخابرات ساهموا في "مطاردة طويلة الأمد" لزعيم "داعش"، والتي وصفتها بـ "الضربة الحاسمة" للتنظيم.

ووفقًا لبيان صادر عن متحدث باسم الرئاسة الفرنسية، فإن الصحراوي كان مسؤولاً عن هجمات "جبانة وقاتلة" استهدفت المدنيين وقوات الأمن في النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وأضاف البيان أن الصحراوي أصدر في أغسطس/آب 2020، "أمرًا شخصيًا" بقتل 6 من العاملين في المجال الإنساني الفرنسيين وسائقهم ومرشدهم.

كان الصحراوي قد أعلن مسؤوليته أيضا عن كمين نصب للقوات الأمريكية في النيجر عام 2017 وأسفر عن مقتل أربعة جنود أمريكيين. ووضع برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية في عام 2019 مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى الصحراوي.