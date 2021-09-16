برلين، ألمانيا (CNN)-- اعتقلت الشرطة الألمانية، الخميس، أربعة أشخاص على الأقل، من بينهم فتى عمره 16 عامًا، لصلتهم بتهديد محتمل لهجوم على كنيس يهودي في مدينة هاغن الغربية، بالتزامن مع عيد الغفران اليهودي.

وقالت الشرطة عبر تويتر إن الاعتقالات جاءت بعد انتشار كبير للشرطة، الأربعاء، في الكنيس الذي أُجبر على إلغاء حدث بسبب التهديد.

وأضافت الشرطة أنها تلقت معلومات حول تهديد محتمل لهجوم، واتخذت الإجراءات المناسبة للتعامل مع الموقف، وأن السلطات تجري حاليًا عمليات بحث.

وقالت الوزيرة الفيدرالية الألمانية، كريستين لامبرخت، في بيان الخميس: "الحادث الذي وقع في هاغن يعيد ذكريات مروعة للهجوم على الكنيس اليهودي في (مدينة) هال قبل عامين".

وأكدت أن "مكافحة معاداة السامية بأشكالها المختلفة ذات أهمية قصوى بالنسبة لنا. من واجب دولتنا أن تفعل كل شيء لحماية اليهود. وهذا يتطلب أقصى قدر من اليقظة والتدخل الفوري في حالة الخطر - كما رأينا الآن في هاغن".