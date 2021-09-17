موسكو، روسيا (CNN)-- قال فريق أليكسي نافالني، الجمعة، إن شركتي غوغل وأبل قد أزالتا تطبيق "Navalny" الخاص بالناقد السجين أليكسي نافالني، من متاجرهما على شبكة الإنترنت في روسيا.

ونشر إيفان زدانوف، وهو حليف رئيس لنافالني، صورة عبر تويتر لرسالة بريد إلكتروني، قال إنها من شركة أبل تؤكد الحظر.

وجاء في الرسالة أن التطبيق قد تمت إزالته، بسبب تصنيف روسيا مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد باعتبارها "متطرفة"، وبالتالي احتوى التطبيق على محتوى يعتبر "غير قانوني".

وتضمن تطبيق نافالني توصيات بشأن استراتيجية التصويت الذكي، التي تحث الروس على التصويت تكتيكيًا لدعم المرشح الأكثر قدرة على عزل شاغلي الحزب الحاكم (روسيا الموحدة) في انتخابات مجلس الدوما.

وفُتحت صناديق الاقتراع للانتخابات في وقت سابق يوم الجمعة. وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه يعتبر الاستراتيجية بمثابة "استفزاز" وضارة بالناخبين.

وغردت المتحدثة باسم نافالني ، كيرا يارمش، أن قرار عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين "خيبة أمل كبيرة" و "عمل من أعمال الرقابة السياسية" التي "لا يمكن تبريرها".

وأضاف زدانوف أن فريق نافالني يفكر في رفع دعاوى قضائية ضد أبل وغوغل.

وقال المتحدث باسم الكرملين إنه يرحب بالقرار لأن هذه الخطوة كانت "مطلبًا قانونيًا" لكلا المنصتين ليكونا متوافقين مع القانون الروسي.

وأضاف بيكسوف: "هذا التطبيق غير قانوني على أراضي بلدنا. كلا المنصتان تلقتا المتطلبات. ووفقًا للقانون نصًا وروحًا، اتخذوا مثل هذا القرار، على الأرجح، لكن هذا السؤال يجب توجيهه إلى تلك الخدمات".

وتواصلت شبكة CNN مع أبل وغوغل للتعليق.