مقارنة بين قدرات الجيش الصيني ونظيره الأسترالي.. من يتفوق على الآخر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في ظل التوتر بين الصين وأستراليا على خلفية الاتفاق الذي أبرمته الأخيرة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث تساعد بموجبه واشنطن ولندن كانبرا في إنشاء أسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، نرصد لكم في هذا التقرير مقارنة سريعة بالأرقام بين قدرات الجيشين الصيني ونظيره الأسترالي، متضمنة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية للبلدين، وفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية، وفقا لأحدث إحصائية لعام 2021.

التصنيف العالمي

بداية من حيث التصنيف العالمي يبدو التفوق واضحًا وكبيرًا لصالح الصين حيث يحتل جيشها المرتبة الثالثة عالميًا، في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2021، في تقدم كبير وواضح على الجيش الأسترالي الذي يحتل المرتبة 19 عالميًا من بين 140 دولة.

عدد السكان

يبلغ عدد سكان جمهورية الصين الشعبية 1,394 مليار نسمة، بينهم قرابة 753 مليون نسمة قوة بشرية متاحة وتعداد جنود الجيش الصيني في الخدمة 2.185 مليون جندي، إضافة إلى 510 آلاف جندي في قوات الاحتياط، في تقدم كبير وفارق هائل في هذا الجانب على أستراليا التي يبلغ عدد سكانها 25,466 مليون نسمة، بينهم قرابة 10,700 مليون نسمة قوة بشرية متاحة وتعداد جنود الجيش الأسترالي في الخدمة 60 ألف جندي، إضافة إلى 20 ألف جندي في قوات الاحتياط فقط.

سلاح الجو

يمتلك الجيش الصيني أكثر من 3260 طائرة حربية بينها 1200 مقاتلة، و371 طائرة هجومية، كما يمتلك الجيش الصيني 902 مروحية عسكرية منها 327 مروحية هجومية، و264 طائرة نقل، بينما يمتلك نظيره الأسترالي 425 طائرة حربية بينها 75 مقاتلة فقط، و19 طائرة هجومية، و38 طائرة نقل، كما يمتلك الجيش الأسترالي 133 مروحية عسكرية منها 22 مروحية هجومية، في تأخر كبير وملحوظ على نظيره الصيني في هذا الجانب.

سلاح الدبابات

يمتلك الجيش الصيني 3205 دبابة، وأكثر من 35 ألف مدرعة، ومن حيث عدد المدافع يمتلك الجيش الصيني أكثر من 1970 مدفع ذاتي الحركة، وقرابة 1234 مدفع ميداني، و2250 راجمة صواريخ، مقابل 59 دبابة فقط يمتلكها الجيش الأسترالي، وأكثر من 3 آلاف مدرعة، ومن حيث عدد المدافع يمتلك الجيش الأسترالي 54 مدفع ميداني فقط.

القوة البحرية

من حيث القوة البحرية يتكون الأسطول الصيني من 777 قطعة بحرية منها حاملتي طائرات، و79 غواصة، و 50 مدمرة و46 فرقاطة و36 كاسحة ألغام. بينما يمتلك الجيش الأسترالي 48 قطعة بحرية فقط، و6 غواصات، و3 مدمرات و8 فرقاطات و6 كاسحات ألغام.

ميزانية الدفاع

تبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الصيني 178 مليار دولار أمريكي، مقابل 42 مليار دولار أمريكي ميزانية دفاع الجيش الأسترالي.

وعلى صعيد القوة النووية التي تعد العامل الفاصل في ميزان القوى بين الدول يُعتقد أن الصين تمتلك قرابة 272 سلاح نووي وفقًا لموقع Atomic Scientists’ Nuclear Notebook، في حين لا تمتلك أستراليا أسلحة نووية.