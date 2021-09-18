أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعرب السفير الفرنسي لدى أستراليا عن "حزنه العميق لإجباره على المغادرة"، السبت، بعد أن استدعت باريس سفيريها لدى واشنطن وكانبيرا بسبب الاتفاق الأمني الذي توصلت له أستراليا مع أمريكا وبريطانيا والذي كتب نهاية اتفاق الغواصات بين باريس وكانبيرا.

وقال السفير جان بيير تيبو بينما كان يهم بمغادرة منزله: "ما زلت واثقا بالتعاون الفرنسي-الأسترالي والأسترالي-الفرنسي، أعتقد أن هذه كانت غلطة كبرى، أسلوب سيء جدا جدا بالتعامل مع هذه الشراكة، لم يكن عقدا، بل شراكة"، حسب قوله.

وأنهى الاتفاق الثلاثي بين أستراليا وأمريكا وبريطانيا والمعروف بـ"AUKUS"، والذي سيتيح لكانبيرا الحصول تدريجيا على غواصات نووية، اتفاقا سابقا بين فرنسا وأستراليا للحصول على غواصات من طراز "نافال" لبناء أسطول غواصات، بقيمة 65 مليار دولار أمريكي.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان أن الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ هذه الخطوة نادرة نظرا للطبيعة الاستثنائية للأزمة، ووصف ما حدث بـ"الطعنة الحقيقية في الظهر"، حسب قوله.

وقال تيبو: "أنا حزين جدا لإجباري على المغادرة، الأمر يحتاج لإعادة تقييم"، وتابع : "الأستراليون الحقيقيون، يعرفون ماذا يعني أن نكون أصدقاء، وأعتقد أن الأمر الأهم هو الطريقة التي نحمي به ظهور بعضنا، لذلك فأنا أتطلع قدما للعودة كون هذه الخطوة ستكون بماثبة مؤشر إيجابي على أن هناك ما يجب أن نقوم به".