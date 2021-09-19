أردوغان: تركيا ليست خادمة لأحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بأن تركيا تتحمل عبء 4.5 مليون لاجئ، مؤكدا أنها "ليست خادمة لأحد"، وذلك ردا على تصريحات لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وقال أردوغان، في تصريح للصحفيين في مطار أتاتورك بإسطنبول، قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "تركيا تتحمل لوحدها العبء الأكبر لـ 4.5 مليون لاجئ، وتنتظر من الطرف الآخر اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد".

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية أن رئيس الوزراء اليوناني قال إنه اتفق مع أردوغان في اتصال هاتفي على أهمية "إبقاء اللاجئين والمهاجرين المحتملين قريبا من أوطانهم قدر الإمكان".

وقال أردوغان إن "الغرب هو الطرف الذي يتعين عليه الإقدام على أهم الخطوات اللازمة حيال المهاجرين وطالبي اللجوء"، مضيفا: "تركيا ليست خادمة لأحد". وتابع بالقول إن سيلبي طلب ميتسوتاكيس لعقد لقاء ثنائي بينهما في الولايات المتحدة، مؤكدا على ضرورة رؤية خطوات إيجابية وصادقة من الطرف الآخر، "وإلا فإن تركيا ستتخذ القرارات والخطوات اللازمة"، على حد تعبيره.