سقوط طائرة تدريب عسكرية أمريكية على منزلين في تكساس

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سقطت طائرة تدريب عسكرية أمريكية على منزلين في مدينة ليك وورث بولاية تكساس، الأحد، وفقًا لما أعلنته إدارة الإطفاء في فورت وورث.

وقالت مسؤولة الإعلام في إدارة الإطفاء في فورت وورث كريستين أوهير، في بيان، إن طيارين اثنين، معلم وطالب، نُقلا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

وأضافت إن 3 أشخاص من المنازل المتضررة أصيبوا إثر الحادث لكنهم تلقوا العلاج في موقع الحادث دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى، وتابعت بالقول إنه تم إطفاء جميع الحرائق التي اندلعت إثر الحادث.

وقالت إدارة شرطة ليك وورث إن الحادث أسفر عن تضرر منزلين إلى 6 منازل، مطالبة عامة الناس بالابتعاد عن موقع الحادث.