دراسة: أطول شعب في العالم يصبح أقصر.. لكنه ما زال يحتفظ بالصدارة

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أظهرت دراسة أن الشعب الهولندي، الذين يُعرف بأنه الأطول قامة في العالم، أصبحوا أقصر، ولكن الدراسة أكدت أن الهولنديين لم يفقدوا لقبهم كأطول الأشخاص قامة في العالم.

وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من زيادة الطول خلال المائة عام الماضية، فإن الرجال الهولنديين المولودين في عام 2001 كانوا أقصر بمقدار سنتيمتر واحد من نظرائهم في 1980، وبالنسبة للنساء، كان الفرق أكثر وضوحا مع اختلاف 1.4 سنتيمتر.

وشملت الدراسة، التي أجراها مكتب الإحصاء الهولندي، وخدمة الصحة البلدية والمعهد الوطني للصحة العامة، 719 ألف هولندي تتراوح أعمارهم بين 19 و60 عامًا قاموا بالإبلاغ عن مقياس طولهم، وتم استخدم متوسط الطول في سن 19 عاما كمعيار.

ووفقًا للباحثين، يعود سبب انخفاض الطول جزئيًا إلى زيادة مستويات الهجرة من مجموعات سكانية أقصر، ورغم ذلك، تضاءل النمو أيضًا بالنسبة للأفراد الذين ولد آباؤهم في هولندا، ولأولئك الذين ولد أجدادهم الأربعة في هولندا.

وأشارت الدراسة إلى أن جيل 1980 قد يكون هو الأطول على الإطلاق، إذ بلغ متوسط طول الرجال الهولنديين المولودين في ذلك العام 183.9 سنتيمتر، وأطول بـ 8.3 سنتيمتر من أولئك المولودين في عام 1930. كما أن النساء المولودات في عام 1980 كانت أطول بمتوسط 170.7 سنتيمتر، مقارنة بـ 165.4 سنتيمتر من المولودات في 1930.

ولسنوات، حاول الباحثون اكتشاف سبب طول القامة الهولنديين، إذ أشارت الدراسات إلى أن ذلك قد يرجع إلى الانتقاء الطبيعي وانتقال جينات الأشخاص الأكثر طولا إلى عدد أكبر من الأطفال.