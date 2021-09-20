قتلى وجرحى بإطلاق نار داخل جامعة حكومية روسية.. والسلطات تعتقل الفاعل

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قُتل 8 أشخاص وأُصيب 6 آخرون في حصيلة غير نهائية لحادثة إطلاق نار في جامعة بيرم الروسية الحكومية.

وأقدم طالب في الجامعة على إطلاق النار نحو زملائه ما أسفر عن مقتل 8 منهم وإصابة 6 آخرين في حصيلة قابلة للارتفاع، وفقا لوكالة "RIA Novisti" الرسمية الروسية.

وقالت اللجنة المسؤولة عن التحقيقات في الحادثة إن منفذ إطلاق النار هو طالب في الجامعة، بعد أن كان مجهول الهوية في بادئ الأمر.

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية إلقاء القبض على الفاعل بعد الحادثة، في حين أُوقفت جميع الفصول الدراسية في الجامعة، وفقا لوكالة سبوتنيك الرسمية.