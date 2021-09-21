لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- اعترف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أخيرًا أن لديه ستة أطفال، وهو سؤال تفاداه سابقًا في العديد من المقابلات والمؤتمرات الصحفية.

في حديثه إلى برنامج "توداي" الذي تبثه شبكة NBC على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سأله أحد المحاورين عما إذا كان لديه ستة أطفال، فأجاب رئيس الوزراء البريطاني: "نعم".

كان عدد الأطفال الذين أنجبهم جونسون نقطة نقاش في السياسة البريطانية لسنوات عديدة، بعد أن أصدرت محكمة إنجليزية أمرًا قضائيًا يمنع المؤسسات الإخبارية من الإبلاغ عن وجود ابنة نتيجة علاقة خارج نطاق الزواج.

لدى جونسون أربعة أطفال من زوجته السابقة مارينا ويلر، وابنة واحدة من خارج نطاق الزواج، وابن من زوجته كاري جونسون، التي تزوجها في وقت سابق من هذا العام.

وقال جونسون لشبكة NBC إن إنجاب طفل في 10 داونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية) كان "رائعًا"، لكنه كان "يتطلب الكثير من العمل".

وأضاف: "لكني قطعًا أحب ذلك. أغير الكثير من الحفاضات".

في أغسطس/ آب، أعلنت كاري جونسون عبر حسابها في انستغرام، أن الزوجين كانا يتوقعان طفلًا ثانيًا وكشفت أنها عانت من إجهاض في وقت سابق من العام.

وُلد ويلفريد، ابن الزوجين، في أبريل/ نيسان 2020، بعد فترة وجيزة من دخول جونسون المستشفى مصابًا بأعراض كوفيد-19 شديدة لدرجة أنه تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة.

ومنذ ذلك الحين، قال الزوجان إن ويلفريد حصل على الاسم الأوسط لنيكولاس تكريمًا للأطباء،الذين قال رئيس الوزراء، إنهم أنقذوا حياته بعد إصابته بفيروس كورونا.

من غير الواضح لماذا قرر جونسون الآن تأكيد وجود طفل تجنب الحديث عنه.