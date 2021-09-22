أول اتصال بين بايدن وماكرون منذ أزمة الغواصات.. البيت الأبيض يوضح ما دار بينهما

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بايدن يدعو إلى "الوحدة" وسط أزمة الغواصات بين بلاده وفرنسا.. كيف تفاعل ماكرون؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن البيت الأبيض وقصر الإليزيه، في بيان لهما، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدثا بناء على طلب بايدن، الأربعاء، في أعقاب نزاع حول اتفاقية الغواصات النووية بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا.

وأضاف البيان: "اتفق الزعيمان على أن الاتفاق كان سيستفيد من المشاورات المفتوحة بين الحلفاء حول الأمور ذات الأهمية الاستراتيجية لفرنسا وشركائنا الأوروبيين. الرئيس بايدن نقل التزامه المستمر في هذا الصدد".

وتابع البيان: "قرر الزعيمان فتح عملية مشاورات معمقة تهدف إلى تهيئة الظروف لضمان الثقة واقتراح تدابير ملموسة لتحقيق أهداف مشتركة".

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وسيلتقي الزعيمان في أوروبا شخصيًا في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول. كما اتفقا عل عودة السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة، الذي تم استدعاؤه وسط النزاع، الأسبوع المقبل.

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