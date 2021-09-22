لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن فرنسا بحاجة إلى "تمالك نفسها" و"منحه استراحة"، بسبب غضبها بشأن اتفاقية ثلاثية جديدة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، المعروفة اختصارًا بـ"AUKUS".

وفي حديثه في مقابلة جماعية في واشنطن حول تداعيات صفقة AUKUS، قال جونسون: "أعتقد أن الوقت قد حان لبعض أصدقائي الأعزاء في جميع أنحاء العالم إلى تمالك أنفسهم ومنحي استراحة".

ووصف جونسون الاتفاقية بأنها "خطوة كبيرة بشكل أساسي إلى الأمام للأمن العالمي"، ولم تكن النية "الإطاحة بأي شخص للخارج، وليس معارضة الصين، على سبيل المثال. إنهم ثلاثة حلفاء متشابهين في التفكير يقفون جنبًا إلى جنب، ويخلقون شراكة جديدة لمشاركة التكنولوجيا، إنها ليست حصرية".

وتابع: "هناك لتكثيف الروابط والصداقة بين ثلاثة بلدان، بطريقة أعتقد أنها ستكون مفيدة للأشياء التي نؤمن بها. جيد لحماية الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان والمساواة وسيادة القانون، التي تدعم التجارة الحرة التي تحدثنا عنها للتو. ولذا أجد أنه من الصعب جدًا أن أرى في هذه الاتفاقية، أي شيء لا يعجبني".

أعربت فرنسا عن استيائها من الصفقة التي أدت إلى إلغاء عقدها لتسليم غواصات تقليدية إلى أستراليا.

ومن المقرر أن يلقي جونسون كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق الأربعاء.