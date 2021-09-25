سيؤول، كوريا الجنوبية (CNN)-- طالبت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، كوريا الجنوبية باتخاذ "الخيار الصحيح" إذا كانت تريد حقاً المصالحة وتطوير العلاقات بين الكوريتين، بما في ذلك جولة أخرى من القمة بين الكوريتين، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

جاء بيان كيم، السبت، بعد يوم من مطالبة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف السياسة "العدائية" ضد كوريا الشمالية قبل مناقشة إنهاء إعلان الحرب الذي أكده الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وقالت إنها شعرت أن الحالة المزاجية في كوريا الجنوبية لمحاولة استعادة العلاقات المتوترة بين الكوريتين بسرعة "قوية بشكل لا يقاوم. نحن أيضًا لدينا نفس الرغبة".

وأضافت كيم: "ليست هناك حاجة لأن يضيع الشمال والجنوب الوقت في انتقاد بعضهما البعض والدخول في حرب كلامية في الوقت الحاضر".

ومع ذلك، قالت كيم إنه إذا كانت كوريا الجنوبية ترغب حقًا في استعادة العلاقات بين الكوريتين، فعليها "اتخاذ الخيار الصحيح".

واعتبرت كيم أن العديد من القضايا، بما في ذلك إعلان إنهاء الحرب الكورية، وإعادة إنشاء مكتب الاتصال بين الكوريتين، والقمة بين الكوريتين، يمكن حلها في وقت قصير عندما يتم الحفاظ على الإنصاف والاحترام المتبادل بين جانبي الكوريتين.

وأضافت كيم أن هذا كان رأيها الشخصي وقد قدمت توصيتها في أغسطس/ آب بشأن الاختيار دون الخوض في التفاصيل.

في 1 أغسطس/ آب، طالبت كيم بإلغاء التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، حسب بيانها الذي بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية.